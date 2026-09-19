95 yaşındaki terzi Rasim Memmedov, Şeki'de yaklaşık 80 yıldır mesleğini sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Azerbaycan'ın tarihi şehirlerinden Şeki'de, 95 yaşındaki terzi Rasim Memmedov, yaklaşık 80 yıldır sürdürdüğü mesleğiyle hem kendi hayat hikayesini hem de şehrin değişen yüzünü küçük atölyesinde yaşatıyor.

Şeki'nin tarihi Yukhari Baş bölgesine giden sokaklardan birindeki eski yapılardan birinin giriş katında bulunan mütevazı terzi atölyesi, yıllardır şehrin sakinlerinin uğrak noktalarından biri.

Atölyenin kapısını sabahın erken saatlerinde açan Memmedov, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.

Makasının sesi, kumaşların hışırtısı ve dikiş makinesinin ritmik çalışması, onun için günlük hayatın ayrılmaz parçaları arasında yer alıyor.

Şekililer Memmedov'u yalnızca bir terzi olarak değil, şehrin yaşayan hafızalarından biri olarak görüyor.

Memmedov için terzilik yalnızca geçimini sağladığı bir iş değil, hayatının merkezinde yer alan bir uğraş.

Memmedov'un atölyesinde geçmişten kalan pek çok eşyanın yanı sıra babasının 1924 yılında aldığı dikiş makinesi de bulunuyor.

Bugün hala kullanılan bir asırlık bu makine, Memmedov'un meslek hikayesinin de sessiz tanığı.

Ömrünün büyük bölümünü mesleğine adayan asırlık çınar Memmedov, yaşamında Şeki'nin geçirdiği değişimlere de tanıklık etti.

Şehrin sokakları, binaları, insanları ve alışkanlıkları değişirken onun atölyesinde değişmeyen şey iğne, iplik ve kumaş oldu.

Memmedov'un atölyesi, yalnızca kıyafetlerin dikildiği bir terzi dükkanı değil, eski Şeki'nin gündelik hayatından izler taşıyan bir mekan niteliğinde.

Şehrin tarihi merkezinin sokaklarında yürüyen ziyaretçiler için bu küçük atölye, Şeki'nin taş binaları, tarihi yapıları ve saraylarının yanı sıra, kent yaşamının geçmişten bugüne uzanan izlerini de taşıyor.

"İşi bırakırsam mesleğime ihanet edecekmişim gibi geliyor"

Memmedov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terziliğe çocukluk yıllarında merak duyarak başladığını söyledi.

2. Dünya Savaşı sırasında Şeki'ye Ukrayna'dan göçmenlerin geldiğini belirten Memmedov, bu ailelerden ikisinin geçici olarak kendi evlerine yerleştirildiğini, ailelerden birinde bulunan terziden mesleği öğrenmeye başladığını anlattı.

Memmedov, 1948 yılında ise bir dikiş atölyesinde çalışmaya başladığını belirterek burada ustalarını izleyerek terziliği iyice öğrendiğini ifade etti.

Usta-çırak ilişkisinin önemine işaret eden Memmedov, "Hiçbir terzi 'parmağını keserek' çırağına vermez. Terzi çırağının gözleri deyim yerindeyse 'hırsız' olmalıdır. Ustanın elinde ne varsa adeta 'çalmalı'dır." dedi.

Atölyede çalıştığı süre boyunca mesleği öğrendiğini kaydeden Memmedov, "Oradaki tüm ustalar kendilerine çıraklık yapmamı istiyorlardı. Sonra yalnız çalışmaya başladım." diye konuştu.

Yaklaşık 80 yıldır terzilik yaptığını belirten Memmedov, bütün gücünü ve zamanını bu mesleğe verdiğini söyledi.

Memmedov, "Hiçbir zaman kopamadım terzilikten. Bugün de devam ediyorum. İşi bırakırsam mesleğime ihanet edecekmişim gibi geliyor. Ömrümün sonuna kadar mesleğimi icra edeceğim. Gözlük kullanmadan çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA