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92 yaşındaki kadının tarlada yanmış cesedi bulundu

92 yaşındaki kadının tarlada yanmış cesedi bulundu
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Refia Usta'nın (92), tarlada yanmış cesedi bulundu.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Refia Usta'nın (92), tarlada yanmış cesedi bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Bafra ilçesi Toktamış mevkisinde meydana geldi. Tarlasını sürmek için araziye gelen kişi, hareketsiz yatan ve yanmış halde olduğu belirtilen cansız bedeni fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, cansız bedenin Refia Usta'ya olduğu belirledi.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Refia Usta'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın detaylarının belirlenmesi için jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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