Muğla'da su basan barakada mahsur kalan 90 yaşındaki kadını AFAD kurtardı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen sağanak nedeniyle evinde mahsur kalan 90 yaşındaki Hanife Gencel, AFAD ekipleri tarafından lastik botla tahliye edildi. Sel, tarım arazilerini ve yolları etkiledi.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesine bağlı Kumluova Mahallesi'nde sağanağın neden olduğu selde evinde mahsur kalan Hanife Gencel (90), AFAD ekipleri tarafından lastik botla tahliye edildi.

Kentte bir haftadır etkili olan sağanak, Seydikemer ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kumluova Mahallesi'nde sağanağın neden olduğu selde tarım arazileri ve yollar göle döndü. Küçükbaş yetiştiriciliği yapan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Hanife Gencel'in oturduğu barakayı da su bastı. Gencel, suyla dolan barakada mahsur kaldı. Hanife Gencel, barakadaki masanın üzerine çıkarak yardım bekledi.

Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu mahalle muhtarına bildirdi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gencel'in oğlunu da yanlarına alarak lastik botla su basan barakanın bulunduğu bölgeye hareket etti. 45 dakika süren çalışma sonunda Hanife Gencel, mahsur kaldığı barakadan botla tahliye edilerek kurtarıldı. Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gencel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
