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90 yaşında, elinde değneğiyle her gün merada

90 yaşında, elinde değneğiyle her gün merada
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Rabia Semet, her gün keçi ve koyunlarını otlatarak üretime devam ediyor. 9 çocuk ve 50 torun sahibi olan Semet, hayvanlarını sevdiği için bu işi yaptığını söylüyor.

MUĞLA'da yaşayan Rabia Semet (90), ilerleyen yaşına rağmen üretimden kopmuyor. Her gün keçi ve koyunlarını otlatan Semet, "Hayvanlarımla duruyorum, onları otlatıyorum ve eğleniyorum. Bu işi sevmezsem bu yaşta yapmam" dedi.

Köyceğiz ilçesi kırsal Nasuhdede mevkisinde yaşayan Rabia Semet, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azminden hiçbir şey kaybetmedi. 9 çocuk ve 50 torun sahibi olan Semet, her sabah erkenden kalkarak keçi ve koyunlarını alıp meraya çıkıyor. Baston yerine değnek kullanan Semet, hayvanlarının peşinden yürüyerek onlara eşlik ediyor. Günün büyük bölümünü sürüsünün başında geçiren Semet, akşam saatlerinde ise hayvanlarını yeniden ağıla getiriyor.

'KENDİ İŞİMİ KENDİM YAPARIM'

Rabia Semet, "Hayvanlarımla duruyorum, onları otlatıyorum ve eğleniyorum. Bu işi sevmezsem bu yaşta yapmam. Yoksa burada ne işim olur? Beni görenler 'Bu yaşta hayvan güdüyorsun, geziyorsun. Biz gezemiyoruz, çöktük' diye sesleniyor. Sağlığımı Allah'ıma borçluyum. Yaradan hayırlı ölüm versin. Az yerim, çok gezerim, bulduğum her şeyi yemem. Kimseye minnet etmem, kendi işimi kendim yaparım. 40 kadar koyun ve keçim var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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