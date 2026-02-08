Muğla'da FETÖ'cü firari eski emniyet müdürü yakalandı
Muğla'da 9 yıldır aranan ByLock kullanıcısı ve ihraç emniyet müdürü Yusuf Say, Ula'da yapılan trafik denetiminde yakalanarak tutuklandı.
MUĞLA'da, 9 yıldır aranan ByLock kullanıcısı ihraç emniyet müdürü Yusuf Say, Ula ilçesinde yapılan trafik denetimi sırasında yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yıldır aranan Bylock kullanıcısı ihraç emniyet müdürü Yusuf Say, 5 Şubat günü Ula ilçesinde, Gökova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan trafik denetimi esnasında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Say, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel