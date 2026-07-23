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Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 8,5 metrelik tekne, içindeki 9 kişiyle birlikte sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından yedeklenen tekne, Eceabat Balıkçı Barınağı'na çekilerek kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Boğazda seyir halindeki 8,5 metrelik teknenin makineleri, Kilitbahir önlerinde arızalandı.

Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

İçinde 9 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay
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