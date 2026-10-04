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9 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheliden 9'u tutuklandı

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Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, 68 yaşındaki kişinin ziynet eşyası ve dövizlerini teslim ettiği ihbarı üzerine başlatılmıştı.

Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 68 yaşındaki bir kişinin şüphelilerin yönlendirmesiyle evindeki ziynet eşyası ve dövizleri teslim ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ???????şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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