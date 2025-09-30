Haberler

9,5 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yatak Odasında Yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 8 ayrı suçtan 9,5 yıl hapis cezası ile aranan Ali Türk, evinde yapılan aramada yorganın altında bulundu. Jandarma, firari hükümlüyü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
