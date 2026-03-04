Haberler

Tire'de kaybolan yaşlı adam termal dron ile bulundu

Tire'de kaybolan yaşlı adam termal dron ile bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde kaybolan 87 yaşındaki Hüseyin Kocamanoğlu, termal dron kamerası ile evine 5 kilometre uzaklıkta tespit edilerek bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İZMİR'in Tire ilçesinde kayıp olarak aranan Hüseyin Kocamanoğlu (87), evine 5 kilometre uzaklıkta termal dron kamerası ile tespit edilerek bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu anlaşılan Kocamanoğlu'nun dron ile tespit edildiği o anlar kameralara yansıdı.

Tire ilçesi Saruhanlı Mahallesi'nde oturan Hüseyin Kocamanoğlu'dan haber alamayan yakınları dün, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; 25 jandarma, 10 AFAD, 3 TAKED personeli ve 1 termal dron ile arama çalışmaları başlatıldı. Kocamanoğlu'nun evinin çevresinde detaylı arama çalışması gerçekleştiren ekipler, termal dron kamerası ile yapılan aramalarda ısı kaynağı tespit etti. Bölgeye giden ekipler, Kocamanoğlu'nu evinden 5 kilometre uzaklıkta buldu. O anlar dron kamerasına yansıdı.

Genel sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen Kocamanoğlu, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe sinirini Gaziantep'ten çıkardı
ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı

Dönen para akılalmaz! Hamaney'in ölümüne oynanan bahisler ortaya çıktı
Almanya, İran'a karşı savaşa katılamayacak

Almanya savaşa katılacak mı? Kararlarını verdiler
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe sinirini Gaziantep'ten çıkardı
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür
Küba karanlığa gömüldü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı

Irak'ın ardından ABD'nin komşusu da karanlığa gömüldü!