84 Yaşındaki Kore Gazisi Sarıkaya, Oy Kullanabilmek İçin Almanya'dan Türkiye'ye Geliyor

Almanya’da yaşayan 84 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Sarıkaya, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanmak için Türkiye'ye geliyor. Rahatsızlığı nedeniyle ilk tur oylamasında sandık başına gidemeyen Sarıkaya, ikinci turda oy kullanmak için sandığa gittiğinde yurt dışı seçmen kaydı olmadığını öğrendi. Sarıkaya, oyunu kullanabilmek için 28 Mayıs’ta Almanya’dan Türkiye’ye gelecek.

Almanya'da yaşayan 84 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Sarıkaya, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanmak için Türkiye'ye geliyor. Rahatsızlığı nedeniyle ilk tur oylamasında sandık başına gidemeyen Sarıkaya, ikinci turda oy kullanmak için sandığa gittiğinde yurt dışı seçmen kaydı olmadığını öğrendi. Sarıkaya, oyunu kullanabilmek için 28 Mayıs'ta Almanya'dan Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Karlsruhe Başkonsolosluğu'na gelen Mehmet Sarıkaya, yurt dışı seçmen kaydı olmadığı için oy kullanamadı. Oy kullanamayacağı için üzüntü yaşayan Mehmet Sarıkaya'ya, CHP'li Sultan Demir ve CHP Manheim-Baden Birliği yardımcı oldu. Mehmet Sarıkaya, 28 Mayıs Pazar günü oyunu kullanmak için Almanya'dan Muğla'nın Datça ilçesine gelecek. Sarıkaya, duygularını şöyle dile getirdi:

"TÜRKİYE'DEKİ DURUM BENİ ÇOK ÜZMEKTE"

"Ben, Mehmet Sarıkaya. Bundan 72 sene evvel Kore Harbi'ne iştirak ettim, Kore gazisiyim. 1957'den beri Almanya'da yaşamaktayım. Türkiye'deki durum beni çok üzmekte. Bu karanlıktan kurtulmamız, vatanın ve Cumhuriyet'in yeniden temel taşlarını döşeyip, yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümek şartıyla halkı ve kurtuluşu görüyorum. Bunu başarabilirsek çok mutlu olacağım. Bunun için Türkiye'ye gelip oyumu kullanacağım. Bana yardımcı olan arkadaşlara çok çok teşekkür ederim."