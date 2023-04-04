83 YAŞINDAKİ EMEKLİYİ DOLANDIRAN 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL'da 83 yaşındaki Ş.K.'yı telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak 1,5 milyon lirasını hesaplarına göndermelerini sağlayan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da yaşayan emekli Ş.K., kendisini telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Ş.K., polis olarak arayanların, kendisine hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söylediklerini iddia etti. Arayan kişiye inanan Ş.K., şüphelilerin talimatlarıyla bankada bulunan 1,5 milyon parasını çekti. Ş.K., daha sonra çektiği parayı parçalar halinde kendisine verilen banka hesaplarına gönderdi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, aralarında paranın havale edildiği hesap sahipleri ile olayın organizatörünün bulunduğu 8 şüpheli Şişli'de gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.