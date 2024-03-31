82 yaşındaki hasta beyin kanaması nedeniyle operasyon geçirdi, ambulansla oy kullanmaya götürüldü

Çanakkale'de beyin kanaması nedeniyle operasyon geçiren 82 yaşındaki hasta, ambulansla götürüldüğü okulda oyunu kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ekipleri, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yatan ve yatağa bağımlı olan hastaların vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerine olanak sağlıyor.

Randevu talebinde bulunan hastalar, tedavilerinin devam ettiği hastanelerden veya evlerinden alınarak sağlık ekiplerince okullara götürülüyor.

Bir süre beyin kanaması nedeniyle operasyon geçiren 82 yaşındaki Muhterem Sargın da Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ne yaptığı başvuru sonrası, sağlık ekiplerince evinden alınarak ambulansla oy kullanacağı Gazi Ortaokulu'na götürüldü.

Sargın, sağlık ekiplerinin yardımıyla taşıma sedyesiyle oy kullanacağı 1304 numaralı sandıkta oyunu kullandı.