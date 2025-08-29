81 Yaşındaki Ayşe Battal İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Ayşe Battal için jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler arama çalışmaları başlattı. Evinin etrafında bulunan kırsal alanlarda yoğunlaştırılan arama faaliyetlerine köy sakinleri de destek veriyor.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde kaybolan Ayşe Battal (81) için jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler arama çalışması başlattı.Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeyli köyünde yaşayan Ayşe Battal, dün sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Haber alınamayan Battal için kırsal bölgelerde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Köy sakinlerinin de destek verdiği yaklaşık 100 kişilik ekip, Ayşe Battal'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

