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81 ilden şehit aileleri Cudi Dağı'nda buluştu

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ŞIRNAK'ta düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza' programı kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden gelen şehit aileleri, Cudi Dağı Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti.

ŞIRNAK'ta düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza' programı kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden gelen şehit aileleri, Cudi Dağı Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteği ve Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği'nin ev sahipliğinde 'Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza' programı düzenlendi. Türkiye'nin 81 ilinden gelen şehit aileleri, terörden temizlenen Cudi Dağı'ndaki Şehitlik Anıtı'nda bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 81 ilin adı yazılı dövizler taşıyan aileler, şehitler için dua etti. Katılımcılar daha sonra anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi ardından Hz. Nuh'un gemisinin durduğu yer olarak rivayet edilen Sefine bölgesine geçerek burada namaz kılıp, dua etti.

'HEDEFİMİZ 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Programda konuşan İçişleri Bakan Müşaviri ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, "Çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miras; terörün gölgesinden uzak, huzurun ve kardeşliğin hakim olduğu güçlü bir Türkiye olacaktır. Şehitsiz ve gazisiz bir Türkiye diliyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaktığı meşale, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin sarsılmaz iradesi, devletimizin kararlılığı ve toplumumuzun ortak vicdanıyla; birlik içinde, kardeşlik içinde, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki birliğimiz gücümüzdür. Kardeşliğimiz geleceğimizdir. Hedefimiz 'Terörsüz Türkiye'dir. Bugün buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki; kökeni, kültürü ve düşüncesi ne olursa olsun, bu vatanı seven herkes aynı geleceğin paydaşıdır. Huzurun, kardeşliğin ve ortak yaşam iradesinin güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefi, yalnızca bir güvenlik politikası değil; milletimizin ortak idealidir" dedi.

'ŞEHİTSİZ VE GAZİSİZ BİR TÜRKİYE DİLİYORUZ'

Atan, Terörsüz Türkiye çalışmalarını sonuna kadar desteklediklerini ifade ederek, "40 yıl öncesinde bu dağlarda sayısızca fidanımızı, evladımızı vatan uğruna, bayrak uğruna şehit verdik. Ama bugün ülkemizin dört bir yanından güzel yurdumdan gelen evladını, eşini bu topraklarda şehit veren annelerimizi burada ağırlıyoruz. Bir annemiz şöyle bir cümle kurmuştu, 'Ben evladımı bu topraklarda şehit verdim ama torunumu şehit vermek istemiyorum' diye. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan bu çalışmanın arkasında sonuna kadar arkasındayız. Bu bölgede, bu coğrafyada kadınlarımız eşlerini, evlatlarını şehit verdi. Bugün en büyük teşekkürümüzü şehitlerimize, gazilerimize Mehmetçik'imize, güvenlik güçlerimize yapıyoruz ve en büyük teşekkürümüzü dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a yapıyoruz. Çünkü başkanımızdan aldığımız güçle bugün huzur içerisinde buralara gelip ve 81 vilayetten gelen annelerimize burada bu mesajı veriyoruz. İnşallah bütün dünya sesimizi duyacaktır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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