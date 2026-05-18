Düzce'de protokol, vatandaşlar ve öğrenciler orman yangını riski oluşturan atıkları topladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak için 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası kapsamında Düzce'de ağaçlık alanlardaki atıklar toplandı.

Esentepe köyü mevkisindeki etkinliğe katılan Düzce Orman İşletme, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce El Sanatları Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, personeli, vatandaşlar ve öğrenciler, ormanlarla çevrili köy yolunda yangın riski taşıyan plastik ve cam atıkları topladı.

Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, gazetecilere, kampanyaya Düzce olarak destek verdiklerini belirterek, "Gördüğünüz gibi öğrencilerimiz, kurum amirleri ve personeliyle köy yolumuzun kenarlarında bulunan çöpleri toplayarak orman yangınlarıyla mücadeleye katkı sunmak, farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Etkinliğe, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, DSİ Düzce Şube Müdürü Deniz Yıldız da katıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
