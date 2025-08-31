8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali Sona Erdi

8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali Sona Erdi
Güncelleme:
CerModern Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen festivale 13 ülkeden 20 dansçı katıldı ve çeşitli performanslar sergilendi.

CerModern Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali sona erdi.

Uluslararası koreografları bir araya getiren dans festivali, 13 ülkeden 20 dansçının performansları, atölye çalışmaları, söyleşiler ve sanatçı buluşmalarıyla tamamlandı.

Dün başlayan festivalde bugün Türkiye'nin yanı sıra Arjantinli, Belçikalı, İspanyol, Fransız, Portekizli ve Hollandalı dansçılar performanslarını sergiledi.

Dansçılar, "Yüzleşme", "Humana", "Beyond After", "Schwanengesang", "Centifolia","Concierge", "Through the Shadow", Support?" gösterilerini izleyiciyle buluşturdu.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
