"8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali" 1 Nisan'da başlayacak

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen "Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali"nin sekizinci edisyonu, DenizBank ana destekçiliğinde 1-30 Nisan tarihleri arasında hayata geçirilecek.

Ressam ve devlet sanatçısı Prof. Devrim Erbil'in küratörlüğünü üstlendiği bienal, bu yıl "Sanatını Mutlulukla Buluştur" temasını taşıyor.

Müze Gazhane'nin ana sahne alanı olarak belirlendiği bienal kapsamında sergiler, performanslar, video gösterimleri, atölye çalışmaları, söyleşi ve konserlerin yanı sıra Kadıköy'den Üsküdar'a, meydanlardan şehir hatları vapurlarına uzanan birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Sanat kurulu başkanlığını akademisyen ve ressam Dr. Kader Akçay'ın, direktörlüğünü ise etkinliğin kurucusu Gazi Selçuk'un üstlendiği bienal, Türkiye'nin 47 ilinden ve 16 ülkeden gelen 69 bin başvuru arasından seçilen 480 projeye ev sahipliği yapacak.