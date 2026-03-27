Haberler

"8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali" 1 Nisan'da başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen bienal, 'Sanatını Mutlulukla Buluştur' temasıyla Müze Gazhane'de düzenlenecek. 69 bin başvuru arasından seçilen 480 projenin sergileneceği etkinlikte birçok farklı sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen "Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali"nin sekizinci edisyonu, DenizBank ana destekçiliğinde 1-30 Nisan tarihleri arasında hayata geçirilecek.

Ressam ve devlet sanatçısı Prof. Devrim Erbil'in küratörlüğünü üstlendiği bienal, bu yıl "Sanatını Mutlulukla Buluştur" temasını taşıyor.

Müze Gazhane'nin ana sahne alanı olarak belirlendiği bienal kapsamında sergiler, performanslar, video gösterimleri, atölye çalışmaları, söyleşi ve konserlerin yanı sıra Kadıköy'den Üsküdar'a, meydanlardan şehir hatları vapurlarına uzanan birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Sanat kurulu başkanlığını akademisyen ve ressam Dr. Kader Akçay'ın, direktörlüğünü ise etkinliğin kurucusu Gazi Selçuk'un üstlendiği bienal, Türkiye'nin 47 ilinden ve 16 ülkeden gelen 69 bin başvuru arasından seçilen 480 projeye ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

