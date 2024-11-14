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8. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Yapıldı

8. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Yapıldı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde ilkokul öğrencileri, Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nda jüriye yeteneklerini sergiledi. Akşehir Belediye Başkanı, katılımcılara ve destekçilere teşekkür etti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde "8. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" gerçekleştirildi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada, ilkokul öğrencileri jüriye yeteneklerini gösterdi.

Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, programda yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan tüm minik öğrencilere, onları hazırlayan öğretmenlerine, izleyici olarak destek veren velilere ve titizlikle değerlendirme yapan jüri üyelerine teşekkür etti.

Yarışmanın ardından dereceye giren öğrencilere hediye ve plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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