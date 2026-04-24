8 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suç örgütü' operasyonu: 81 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Gaziantep merkezli 8 ilde düzenlenen 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; jandarma, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 92 adreste düzenlenen operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynayan üyelerin bakiye yükleyebilmesi amacıyla havuz hesaplarda kullanılmak üzere banka ve kripto hesabı temin ettikleri, suçtan elde edilen tutarların nakline aracılık yaptıkları ve yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi. MASAK incelemesi sonucu şüphelilere ait; 254 banka ve 121 kripto hesabında toplam 50 milyar TL para hareketinin olduğu tespit edildi.

