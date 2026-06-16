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Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi yakalandı

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Afyonkarahisar merkezli 8 ilde düzenlenen bilişim sistemleri dolandırıcılığı operasyonunda, sahte araç ilanlarıyla 69 kişiyi dolandıran 11 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir şebekeye yönelik "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçu çerçevesinde yaklaşık 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar sonucu, vatandaşlar tarafından verilen gerçek araç satış ilan bilgilerini ve resimlerini kopyalayarak daha ucuz fiyatla sahte ilanlar vererek ülke genelinde 69 vatandaşı dolandırarak haksız kazanç elde eden şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
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