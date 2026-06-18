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Jandarma'dan 8 İlde Operasyon: 34 Mağara ve Sığınak İmha Edildi

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İçişleri Bakanlığı, 8 ilde Jandarma tarafından yapılan arazi taramalarında 34 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 8 ilde Jandarma tarafından devam eden arazi taramalarında 34 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando birlikleri ve Güvenlik Korucuları tarafından; Jandarma İHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Terörden arındırılan bölgelerde; arazinin temizlenmesi ve geçmiş dönemlerde kullanılan yaşam alanlarını güvenli hale getirmek; sığınak, mağara ve arazide depolanan ya da kontrolsüz bırakılan silah, mühimmat, patlayıcı ve benzeri malzemelerle gerçekleşebilecek olayları önlemek, halkımızın günlük yaşamını huzur ve güven içinde yürüttüğü Terörsüz Türkiye'mizde güvenlik ortamını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi."

Arama tarama faaliyetleri kapsamında 2 roketatar, 72 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 14 el bombası, 12 mayın ve el yapımı patlayıcı, bin 189 ağır silah mühimmatı, 2 bin 100 elektrikli fünye, 4 telsiz, 3 jeneratör, 14 bin 40 adet çeşitli ebat ve çapta mühimmat ile 197 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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