8 gündür kayıp olan Alzheimer hastasının cesedi bir arazide bulundu İZMİR'in Buca ilçesinde, 8 gündür aranan Alzheimer hastası Hasan Barış'ın (75), evine 2 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. İZMİR'in Buca ilçesinde, 8 gündür aranan Alzheimer hastası Hasan Barış'ın (75), evine 2 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. Bayramda çocukları ile birlikte aile ziyaretine giden Hasan Barış, 1202/8 sokakta otomobilden indikten sonra kayıplara karıştı. Barış'ın bulunması için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 8 gündür aranan Hasan Barış'tan bugün acı haber geldi. Bir vatandaşın arazide hareketsiz şekilde yatan birini gördüğünü ihbar etmesi üzerine bölgeye giden ekipler ölen kişinin kayıp ihbarıyla aranan Hasan Barış olduğunu belirledi. Evine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Barış'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel Hasan Barış İzmir Güncel Haberler

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