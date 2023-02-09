78 saat sonra anne ve 2 çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ı yıkan depremlerin ardından enkazdaki kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremden 78 saat sonra Pazarcık ilçesinde bir anne ve 2 çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Aile, ambulansa ekiplerin alkışları eşliğinde götürüldü.

4 gün önce Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük hasara yol açtı. Can kaybı sürekli artarken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR

Bu sabah depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, bir mucize daha gerçekleşti. Enkaz altındaki bir anne ve 2 çocuğu, tam 78 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Anne ve çocukları ekiplerin alkışları eşliğinde ambulansa taşındı.