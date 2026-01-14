Haberler

Fatih'te özel sağlık kabini sahibi iş yerinde ölü bulundu

Fatih'te, ailenin bir süredir haber alamadığı 75 yaşındaki Nesrin Özkul, sahip olduğu sağlık kabininde hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FATİH'te ailenin bir süredir haber alamadığı Nesrin Özkul (75), sahibi olduğu sağlık kabininde ölü bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ali Kuşçu Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binanın giriş katında bulunan sağlık kabinine gelen bir kişi kapının kilitli ve ışıkların açık olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler, sağlık kabini sahibi Nesrin Özkul'u sandalyede hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nesrin Özkul'un cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
