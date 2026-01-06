Haberler

Aydın'da 71 yıl 9 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 71 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.Ö. yakalandı. Emniyet ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 71 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.Ö. (31), yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 71 yıl 9 ay hapisle aranan S.Ö. yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

