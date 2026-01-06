Aydın'da 71 yıl 9 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 71 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.Ö. yakalandı. Emniyet ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 71 yıl 9 ay hapisle aranan S.Ö. yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
