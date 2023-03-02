70 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden tüyler ürperten itiraf: Dere yatağı olduğunu biliyordum

Türkiye'de 11 ilde etkisini gösteren depremlerde Adana'daki Alpargün Apartmanı da 70 kişiye mezar oldu. Binanın müteahhidi Hasan Alpargün Kıbrıs'ta yakalanıp tutuklanırken şahsın ifadesinde yer alan ifadeler ortaya çıktı. Alpargün, "Binayı yaptığım yerin dere yatağı olduğu belliydi. Burada çalışmanın zor olduğunu söyledim ancak ısrar ettiler, arkadaşım olduğundan dolayı kabul ettim." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan binalardan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün, KKTC'de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuş, 13 Şubat'ta Adana'da sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

"BEN YAPMASAM BAŞKASI YAPACAKTI"

Alpargün'ün HaberTürk'te yer alan ifadesinde dikkat çeken detaylar ve itiraflar yer aldı. Tutuklu müteahhit, 70 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın yapılmasının zor olduğunu arsa sahibine söylediğini belirterek, "Binayı yaptığım yerin dere yatağı olduğu belliydi ancak su yoktu, imar izni de vardı. Ben başta arsa sahibine burada bina yapmanın zor olduğunu, istinat duvarı yapılması gerektiğini, burada çalışmanın zor olduğunu söyledim ancak ısrar ettiler, arkadaşım olduğundan dolayı kabul ettim. Keşke yapmasaydım, ben yapmasaydım da başkası yapacaktı. Arsanın büyüklüğü, yoğunluk hesaplaması sonrası yapılacak daire ve kat sayısını belirleyerek yapıyı tamamladık" ifadelerini kullandı.

"MUKADDERAT" DEMİŞTİ

Alpargün'ün, Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenmişti. Alpargün, adliyeye sevk edildiği sırada, "Mukedderat" sözünü yineleyip, "Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise, "Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana'daki tüm binalar hasar gördü" cevabını vermişti.