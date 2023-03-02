Üye Girişi
Haberi Paylaş

70 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden tüyler ürperten itiraf: Dere yatağı olduğunu biliyordum

Güncel Haberler

Türkiye'de 11 ilde etkisini gösteren depremlerde Adana'daki Alpargün Apartmanı da 70 kişiye mezar oldu. Binanın müteahhidi Hasan Alpargün Kıbrıs'ta yakalanıp tutuklanırken şahsın ifadesinde yer alan ifadeler ortaya çıktı. Alpargün, "Binayı yaptığım yerin dere yatağı olduğu belliydi. Burada çalışmanın zor olduğunu söyledim ancak ısrar ettiler, arkadaşım olduğundan dolayı kabul ettim." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan binalardan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün, KKTC'de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuş, 13 Şubat'ta Adana'da sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

"BEN YAPMASAM BAŞKASI YAPACAKTI"

Alpargün'ün HaberTürk'te yer alan ifadesinde dikkat çeken detaylar ve itiraflar yer aldı. Tutuklu müteahhit, 70 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın yapılmasının zor olduğunu arsa sahibine söylediğini belirterek, "Binayı yaptığım yerin dere yatağı olduğu belliydi ancak su yoktu, imar izni de vardı. Ben başta arsa sahibine burada bina yapmanın zor olduğunu, istinat duvarı yapılması gerektiğini, burada çalışmanın zor olduğunu söyledim ancak ısrar ettiler, arkadaşım olduğundan dolayı kabul ettim. Keşke yapmasaydım, ben yapmasaydım da başkası yapacaktı. Arsanın büyüklüğü, yoğunluk hesaplaması sonrası yapılacak daire ve kat sayısını belirleyerek yapıyı tamamladık" ifadelerini kullandı.

70 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden itiraf: Dere yatağı olduğunu biliyordum, arkadaşım ısrar edince yaptım

"MUKADDERAT" DEMİŞTİ

Alpargün'ün, Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenmişti. Alpargün, adliyeye sevk edildiği sırada, "Mukedderat" sözünü yineleyip, "Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise, "Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana'daki tüm binalar hasar gördü" cevabını vermişti.

70 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden itiraf: Dere yatağı olduğunu biliyordum, arkadaşım ısrar edince yaptım

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (5)

Erkan Can :

İnsanlar çöle,kumların üzerine,bataklıklara bile gökdelen yapıyorlar. her zemine uygun bina yapma teknolojisi mevcut vefakat ülkemizde müteahit olmak için biraz paranız olması yeterli olduğundan devlet herkese bu ehliyeti veriyor. sonrası ölüm

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
Samet Aslan:

Buraya imar izni verenler ile sıkıntılı yapılara imar izni verenler de bunlar kadar suçlu.... Devletler neden vardır peki...Bu insanlar tek mi suçlu???

Cevap Yaz485Yayından Kaldır
Adanalı Ergün:

Devlete laf edeceğine sistemi öğren ! orayı imara açan, yapı ruhsatı veren, yapı denetimini yapan belediyeyi niye yazmıyorsun !

00Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title