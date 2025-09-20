7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali Devam Ediyor
Afyonkarahisar'da devam eden festivalde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları ve konserler yer aldı. Katılımcılara yöresel lezzetler sunuldu.
Afyonkarahisar'da 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sürüyor.
Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin ikinci günü, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve panellerle devam etti.
Katılımcılara ve davetlilere, kurulan stantlardan Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri ikram edildi.
Yarışmalarda ise dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.
Festivalin ikinci gününde, sanatçı Soner Sarıkabadayı konser verdi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel