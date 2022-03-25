7 ülkeden 60 öğrenci Akdamar Adası'nı gezdi
AA - Mesut Varol - Güncel
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Van Büyükşehir Belediyesi, öğrenci değişim programı (Erasmus) projesiyle kentte eğitim gören 7 ülkeden 60 öğrenciye Akdamar Adası'nı gezdirdi.
Van Büyükşehir Belediyesi, öğrenci değişim programı (Erasmus) projesiyle kentte eğitim gören 7 ülkeden 60 öğrenciye Akdamar Adası'nı gezdirdi.
Büyükşehir Belediyesinin şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına çalışmaları devam ediyor.
Kültür ve turizm etkinlikleri kapsamında, Irak, Suriye, Filistin, Özbekistan, Türkmenistan, Ürdün ve Mısır'dan gelerek Erasmus projesiyle Van'da eğitim gören 60 öğrenci, Akdamar Adası'na götürüldü.
Tekneyle adaya getirilen öğrenciler, adada vakit geçirerek bol bol fotoğraf çekildi.
AA / Mesut Varol - Güncel