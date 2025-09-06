7'nci Hedik Şenliği Bayburt'ta Coşkuyla Kutlandı

Bayburt'ta, 7'nci Hedik Şenliği düzenlendi.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen şenlikte, kazanlarda kaynatılan hedikler kuru üzüm eşliğinde vatandaşlara ikram edildi.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kurucusu Kenan Yavuz, şenlikle Anadolu'nun unutulan güzelliklerini hatırlatmak ve paylaşma duygusunu yeniden genç kuşaklarla buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Birlikte üretmenin, birlikte sevinmenin, birlikte bereketin sembolü olan harmandan başlayan bu zinciri müzemizde buluşturduk." dedi.

Kültür mirasını kayıt altına aldıklarını aktaran Yavuz, "Kültür mirasımızı görünür kılıyoruz. Yaptığımız bu etkinlikler sayesinde bütün dünyadan takdirler, ödüller alıyoruz. Bugün için müzemizde konaklayan değerli misafirlerimiz de Anadolu'nun bu güzelliğini ilk kez görüp yaşamış olacaklar. Onlar için de önemli bir anı olarak kalacak bir gün olacak." ifadelerini kullandı.

Şenlikte, sanatçılar Serdar Eslek ve Cengiz Acun da eserlerini seslendirdi.