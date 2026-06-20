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Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli, Isparta, Burdur, Aydın, Afyonkarahisar, Konya ve Muğla'da yerel kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını ve yıldırıma karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 ilde yerel kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Aydın'ın doğu, Afyonkarahisar'ın güney, Konya'nın güneybatı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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