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İçişleri Bakanlığı: Son Bir Haftada 69 İlde Yapılan Operasyonlarda 1 Ton 916 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 69 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 916 kg uyuşturucu madde ve 725 bin 312 hap ele geçirildiğini, 974 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 69 ilde yapılan operasyonlarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 974 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 69 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"69 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' yönelik Polisimiz tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; -1 Ton 916 kg Uyuşturucu Madde ile 725 bin 312 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 974 şüpheli yakalandı. 381'i tutuklandı. 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 69 ilde bin 458 ekip, 3 bin 659 personel, 23 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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