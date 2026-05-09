Malatya'da 65 yıllık kan davası son buldu

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde 2 aile arasında 65 yıl önce başlayan kan davası, kaymakamlık tarafından düzenlenen yemek programıyla sona erdi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova ve Erkenek mezralarında yaşayan Arslan ve Sülü aileleri arasında 1961 yılında 'kasten öldürme' olaylarıyla başlayan kan davası, 65 yıl sonra son buldu. 1961 yılında ailelerin üyelerinin karıştığı kavgada Aziz Arslan, Nuri Sülü'yü öldürdü. Bu süreç sonrasında başlayan kan davası ve husumet 65 yıl sürdü. Tarafların husumetinin son bulması için Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur öncülüğünde yemek programı yapıldı. İlçede düğün salonunda düzenlenen programa Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ile Seydiler ve Azizolar aşiretleri üyeleri katıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, yaptığı konuşmada, "Güzel bir barışa adım attık ve bu barışa bizler şahitlik ettik. Rabb'im birlik beraberliğimizi daim etsin. Biz bir oldukça hiç kimse vatanımızın milletimizin birliğini bozamaz. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından aileler arasındaki husumet sona erdi.

Haber- Kamera: Kadir AYDIN-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı