65 Yaş Üzeri Vatandaştan Sağlık Raporu İstenmiyor

Güncelleme:
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan rutin olarak sağlık raporu istendiği iddiasını yalanladı ve gerekli durumlarda sadece şüpheli işlemler için rapor talep edilebileceğini açıkladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, bazı medya organlarında yer alan "65 yaş üzeri vatandaşlardan rutin işlem olarak sağlık raporu isteniyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Genel müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 1-2 Ekim tarihlerine ait istatistikler paylaşılarak 65 yaş ve üzerine ait 9 bin 224 başvurudan sadece 196'sının rapor ibrazı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaş sınırı olmaksızın şüpheli olduğu değerlendirilen durumlarda vatandaşlardan sağlık raporu talep edilebildiği belirtilen açıklamada, "Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Haberler.com
500
