61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Biletler Gitti

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime girecek filmlerin biletleri satışa çıktı. Birçok filmin biletleri kısa süre içerisinde tükendi. Ek seanslar ve biletlerini gişeden almak isteyen sinemaseverler AKM'de kuyruk oluşturdu.

Sinemaseverlerin heyecanla beklediği 61.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali gösterim takviminin yayınlanmasıyla birlikte satışa çıkan film biletlerine yoğun talep yaşanıyor. Biletix üzerinden satışa açılan birçok filmin ilk gösterim biletlerinin satışı ilk günde tükendi. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği filmler için bilet satışı Atatürk Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Sinemaseverler gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

'HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Gişeden bilet almak için günün erken saatlerinde AKM'ye geldiğini ifade eden Avukat Zeynep Ocak, "Heyecanla Altın Portakal Film Festivalini bekliyoruz. Film listemiz kabarık. Gönül ister ki bütün filmleri izleyebilelim ancak kendi programımıza uyan merak ettiğimiz filmleri tercih edeceğiz. Arkadaşlarımla birlikte kalabalık bir grubuz ekip olarak birçok filmi izlemiş olacağız" dedi.

Azize Baturay adlı sinemasever ise "Bu yıl da yoğun talep var filmlere. Bazı filmlerin online satışları tükendiği için sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Online bilet alamayanlar içinde buradan bilet temin edilmesi çok iyi bir uygulama. Bu yıl Altın Portakal Film Festivalinin ne kadar zor şartlarda yapılacağını biliyoruz. O yüzden bu yıl ayrı bir öneme sahip olacak festival. Her koşulda böylesine kapsamlı bir festivali gerçekleştirdikleri için emeği geçen herkese ve özellikle başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

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