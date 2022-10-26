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61 KAÇAK GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ TEKNE FACİASINDA KARAR

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61 KAÇAK GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ TEKNE FACİASINDA KARAR

Van' ın Gevaş ilçesi Altınsaç mahllesinde 27 Haziran 2020' de batan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında karar çıktı, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10'ncu duruşmada 2 yıldır tutuklu yargılanan Medeni Akbaş, 60 kişi için 60 kez 16 yıl 8 ay, ölen 1 çocuik için 25 yıl,...

Van' ın Gevaş ilçesi Altınsaç mahllesinde 27 Haziran 2020' de batan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında karar çıktı, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10'ncu duruşmada 2 yıldır tutuklu yargılanan Medeni Akbaş, 60 kişi için 60 kez 16 yıl 8 ay, ölen 1 çocuik için 25 yıl, göçmen kaçakçılığı suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara beraat kararı verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Altınsaç Gevaş Van Güncel Haberler

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