6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi: Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye getirildi
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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler adliyeye giriş olmadan önce Maltepe Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel