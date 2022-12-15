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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi: Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye getirildi

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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi: Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye getirildi

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na  sevk edildi. Şüpheliler adliyeye giriş olmadan önce Maltepe Devlet  Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Adalet Sarayı Asayiş Şube Müdürlüğü Yusuf Ziya Gümüşel Kadir İstekli Güncel Haberler

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