"6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali" 3-6 Ekim'de gerçekleşecek

Filistinli şair Mahmud Derviş anısına düzenlenen "6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali" 3-6 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilecek festivalin basın toplantısı Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Ana Yarışma Jüri Başkanı Tarık Tufan, konuşmasında festival ekibine ve katılımcı sinemacılara teşekkür ederek, bu yılın temasının Mahmud Derviş üzerinden Filistin ve Gazze olduğunu dile getirdi.

İnsanın birtakım meseleler hakkında konuşmasının gün geçtikçe daha yorucu olduğunu aktaran Tufan, "Çünkü bir yerde şiddet bu kadar açık, doğrudan, insanlığın ve varoluşun bütün değerlerini hedef alarak yaygınlaşırsa, bir süre sonra sadece o şiddete doğrudan maruz kalan insanlar değil artık bütün insanlık onun kurbanı haline gelmiş demektir." dedi.

Tufan, festivalin sinemanın çağı aşan gücüyle bu mücadeleye katkı sağlayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hiçbir şeyi hafife almamak, küçümsememek gerekir. Yaptığınız alışverişten, çektiğiniz filmlere kadar hayatın hiçbir alanını küçümsemeden vicdanlı olmanın, insanlığın ve Gazze'nin yanında olmanın bir yolunu muhakkak bulabiliriz. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali de büyük şair Mahmud Derviş'i ve onun nezdinde, bu insanlık mücadelesine sesiyle sözüyle yaptığı işlerle emek veren bütün sanatçıları selamlayacak. Küçücük bir çabayla da olsa adımızı o sıraya yazdırabilirsek ne mutlu bize."

"Sanatçılar asla sessiz kalamaz, susamaz"

Festival Başkanı Faysal Soysal da Filistin'deki katliam, şiddet ve soykırıma şiirle sinemayla eserlerle karşı çıkmaya çalıştıklarını belirterek, "O insanların bizim yardımımıza ulaşma güçleri yok ama bizim çığlığımız onların hayata tutunma umutlarını perçinleyebilir." diye konuştu.

Sinemanın onlara yalnız olmadıklarını anlatan bir çığlık olduğunu vurgulayan Soysal, "Tanık olarak, özellikle sanatçılar daha büyük vicdan sahibi insanlar olduğu için asla sessiz kalamaz, susamaz, bunu eserlerinde, şiirlerinde göstermek zorunda kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen ise yıllar önce festivale büyük bir iddia ile başladıklarını ve halen onun arkasında olduklarını söyledi.

Anadolu'da irfanla beslenmiş bir dostluk mayası bulunduğunun altını çizen Şen, "Festival, 'Bu dostluk mayasını kendi çocuklarımıza nasıl taşırız?' sorusuyla başladı. Global dünyaya taşımadığınız hiçbir şey sizin çocuklarınıza da gelmiyor. O yüzden uluslararası bir festival yapmamız gerektiğini düşünerek Anadolu'nun bu mayasını dünyaya taşımakla ilgili bir hedef koyduk." ifadelerini kullandı.

Şen, festivale şu ana kadar 150'ye yakın ülkeden başvuru yapıldığını kaydederek, şunları aktardı:

"Biz aslında sesimizi dünyaya ilettik, iletmeye devam ediyoruz. Tabii bu festivalin her yıl onur ödülleri var. Bu yıl Filistin anısına yapıyoruz ve gerçekten içimizdeki duygular çok ağır. Türkiye'de Filistin'i çizgisiyle yüreğimize taşıyan bir isim var. Çizgileriyle Filistin meselesini hayatı boyunca işleyen ve yüreğimize çizen Hasan Aycın'a bu sene onur ödülü vermekten onur duyuyoruz."

Toplam 56 film İstanbullularla buluşacak

İstanbul Sanat Paylaşım Derneği ve Balkon Sanat'ın organizasyonuna imza attığı festival, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek.

Açılış etkinliği, masterclass konuğu Michel Khleifi'nin "Üç Mücevherin Masalı" filmi olacak. Film, 3 Ekim'de 19.00'da AKM Yeşilçam Sineması'nda izleyiciyle buluşacak.

Ana yarışma bölümünde Güney Kore, İngiltere, Afganistan, ABD, Fas, Rusya, Irak ve Türkiye dahil 12 ülkeden, 16 film yarışacak.

Festivalin Gazze'de yaşanan drama ışık tutan filmlere çağrıda bulunduğu "İnsani Bakış Filistin" yarışma seçkisinde Tunus'tan İran'a, Mısır'dan Kanada'ya, 7 ülkeden 12 film yarışacak.

Yarışma dışı Kırk Yıllık Hatır seçkisinde ise İran, Gürcistan, Kanada, Türkiye ve Filistin'den 13 film izlenecek.

Özel gösterimlerde 15 yapımın yer aldığı festivalde bu sene 56 film İstanbullularla buluşacak.

Filistinli yönetmenlerin filmleri Grand Pera Emek Sahnesi'nde gösterilecek

Festivalin onur ödülleri Filistin'de yaşanan drama yıllardır çizgileri ile dikkati çeken yazar ve çizer Hasan Aycın ile Filistin sinemasının kurucusu Michel Khleifi'ye verilecek.

"Ana Yarışma", "İnsani Bakış Filistin Yarışması" ve "Kırk Yıllık Hatır" filmleri AKM Yeşilçam Sineması'nda, Filistinli yönetmenlerin ödüllü filmleri ise Grand Pera Emek Sahnesi'nde gösterilecek.

Festivalin yarışma bölümlerinde yer alan ve Gazze'ye dikkati çeken kısa filmlerden oluşan özel bir seçki de 3-6 Ekim'de Rami Kütüphanesi ile Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde izleyicilerle buluşacak.

Panel ve yönetmen söyleşileri yapılacak

Filistinli yönetmenlerin bir araya geldiği "Dünden Bugüne Filistin Sineması" paneli 4 Ekim'de, Cannes ödüllü ilk yönetmen, Filistin sinemasının kurucusu Michel Khleifi'nin masterclass eğitimi de 5 Ekim'de Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşecek.

AKM Yeşilçam Sineması'ndaki gösterimlerin ardından yönetmen söyleşileri de yapılacak.

"Ana Yarışma" ve "İnsani Bakış-Filistin" bölümlerinde yarışacak yapımlar, Tarık Tufan başkanlığında, Amin Nayfeh, Alma Terziç Saraçoğlu, Ali Aydın, Tuba Özden Deniz, Ahmad Saleh, Darin J. Sallam ve Emre Pekçakır'dan oluşan tarafından değerlendirilecek.

Kazanan yapımlara toplam 100 bin lira para ödülü ile 50 bin lira değerinde Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.