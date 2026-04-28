Haberler

6 Şubat Deprem Davasında Kırmızı Bültenle Aranan Müteahhidin Tayland'dan İade Süreci Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinde Adana'da yıkılarak 40 kişinin yaşamını yitirdiği Sami Bey Apartmanı'nın müteahhidi Abdullah Aybaba'nın gözaltına alındığı Tayland'dan iade sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Sami Bey Apartmanı'nda 40 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Abdullah Aybaba ile kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 4 sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Yargılama sürecinde, sanık Abdullah Aybaba'nın depremden bir gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı ancak daha sonra yurda dönmediği tespit edildi.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgilere göre, İnterpol-Europol Daire Başkan Vekili İskender Güray Keskin imzasıyla dava dosyasına giren belgede, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Abdullah Aybaba'nın Tayland'da bulunduğunun belirlendiğine yer verildi.

Aybaba'nın Chonburi kentinde olduğunun belirlenmesi üzerine ilgili makamlarca iade sürecinin başlatıldığı aktarıldı. Sanık Abdullah Aybaba'nın vizesinin iptal edildiği ve Bangkok'taki Suan Phlu Göçmenlik Gözaltı Merkezi'ne (IDC) nakledildiği, buradan da ülke dışına çıkarılmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

Savaşta korkulan oldu! Dev petrol rafinerisi alevler içinde kaldı
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İnfial yaratan görüntü! Kalabalık grup küçük kızı linç etti, çevredekiler tezahürat yaptı

Kalabalık grup küçük kızı linç etti çevredekiler tezahürat yaptı
Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek

Merakla bekleniyordu! Bakan Göktaş düzenleme için tarih verdi
Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

Savaşta korkulan oldu! Dev petrol rafinerisi alevler içinde kaldı
'Size de operasyon yapılacak' iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi

Yarım milyon insanın yaşadığı ilçeyi karıştıran paylaşım

Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı

Halk diken üstünde! Kent merkezine inip çok sayıda kişiyi yaraladı