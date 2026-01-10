Haberler

6 katlı binanın çatısından kar kütlesi düştü; 1 yaralı: o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MUŞ'ta 6 katlı binanın çatısından düşen kar kütlesi, o sırada iş yerinden çıkan kişinin üzerine düşüp yaralanmasına neden oldu.

MUŞ'ta 6 katlı binanın çatısından düşen kar kütlesi, o sırada iş yerinden çıkan kişinin üzerine düşüp yaralanmasına neden oldu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Şehit Akif Ağaoğlu Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. O sırada iş yerinden çıkan adı öğrenilemeyen genç, kar yığınlarının altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla kar yığınından çıkarılan genç, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, çatıdan kar düştüğü ve gencin kaçmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: 'Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..'

"Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama.."
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!

2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!