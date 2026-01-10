6 katlı binanın çatısından kar kütlesi düştü; 1 yaralı: o anlar kamerada

MUŞ'ta 6 katlı binanın çatısından düşen kar kütlesi, o sırada iş yerinden çıkan kişinin üzerine düşüp yaralanmasına neden oldu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Şehit Akif Ağaoğlu Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. O sırada iş yerinden çıkan adı öğrenilemeyen genç, kar yığınlarının altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla kar yığınından çıkarılan genç, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, çatıdan kar düştüğü ve gencin kaçmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.