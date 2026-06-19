Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu; 211 tutuklama

KAYSERİ merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 261 şüpheliden 211'i tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi. 16 Haziran'da 2 bin 500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 4 dron, 1 İHA ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile 263 ayrı adrese yönelik operasyonda, 261 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 8 bin 618 adet sentetik ecza, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 261 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 211'i işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 50'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı