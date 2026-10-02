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6 ilde FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Aramalarda birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Operasyon

İstanbul'da polis ekiplerince yapılan çalışmada, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtları bulunan, örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen, Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü ve ardışık arama kayıtları olan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlenmişti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'de belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Aramalarda birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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