58 Yıllık Kadastro Davası Çözüme Kavuştu

Kırşehir'de 58 yıldır süren kadastro davası, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Kadastro Dosyası Projesi" kapsamında çözüme kavuştu.

Akpınar ilçesi Kırdökmerdan köyünde yaşayan çiftçi B.G, uzun yıllardır kullandığı ve ekip biçtiği 68 dönümlük tarlanın kendisine ait olduğunu belgelendirmek ve tapulandırmak için 1967 yılında dava açtı.

Hakimlik, söz konusu arazinin tapu tespiti için yaptığı araştırma ve çevresindeki tapu sahipleri ile yaptığı görüşmede, söz konusu arazinin M.N'nin 5 mirasçısına ait olduğunu, 24 hisseli arazinin 8 hissesinin bir kişiye, geri kalanının ise 4 kişiye tescillendiğini, hissedarlardan birisinin de 4 hissesini başka birisine sattığını belirledi.

Uzun yıllardır süren davada, mirasçılardan bazılarının yaşamını yitirmesi, bazılarına ulaşılamaması, davaya katılmamaları ve evrak eksikliği gibi nedenlerden dolayı duruşmalar sürekli ertelendi veya farklı gerekçelerden dolayı alınan bazı kararlar da üst mahkemelerce bozuldu.

Taraflardan 38 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine 156 mirasçının müdahil olduğu dava sürecinde 40'dan fazla hakim duruşmalara katıldı.

Bu kapsamda 58 yıldır devam eden dava, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Kadastro Dosyası Projesi" kapsamında Kırşehir Kadastro Mahkemesince karara bağlandı.

Dosya kapsamında tüm mirasçılara ulaşılarak eksik evraklar tamamlandı, taraflar tekrar dinlendi. 28 Temmuz'da görülen son duruşmada ise Akpınar ilçesi Kırdökmerdan köyündeki 68 dönümlük tarla vasfındaki arazinin tamamı 8 paya ayrıldı ve 2 hisse 1 kişiye, 3 hisse 1 kişiye, birer hisse de diğer 3 kişiye olacak şekilde M.N'nin 5 mirasçısına verilerek tapu kayıt ve tesciline karar verildi.

Bu sayede 1967 yılında açılan kadastro davasının karara bağlanmasıyla 68 dönümlük arazinin mülkiyet sorunu çözüme kavuştu.