Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 58 İlde Bugün Eğitime Ara Verildi

(ANKARA) - Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilen il sayısı 58'e yükseldi. Bu kapsamda 50 ilde eğitime tamamen, 8 ilde ise kısmen ara verildi.

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riskinin artması üzerine valilikler ve kaymakamlıklardan peş peşe eğitim ve öğretime ara verilmesi yönünde kararlar alındı.

Gün içerisinde 44 ilin tamamı ile 5 ilin bazı ilçelerinde eğitime ara verildiği açıklanırken, ilerleyen saatlerde Iğdır, Erzincan, Kütahya, Rize, Ordu, Nevşehir'de de tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Eğitim ve öğretime bugün tamamen ara verilen iller şunlar:

Erzurum, Niğde, Karabük, Ardahan, Tunceli, Bingöl, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Kahramanmaraş, Tokat, Batman, Bartın, Zonguldak, Sivas, Ağrı, Yozgat, Çorum, Muş, Düzce, Bolu, Gaziantep, Kars, Amasya, Malatya, Hakkari, Şırnak, Elazığ, Mardin, Gümüşhane, Şanlıurfa, Trabzon, Samsun, Karaman, Kayseri, Afyonkarahisar, Sakarya, Bayburt, Giresun, Kilis, Bitlis, Bursa, Kırşehir, Iğdır, Erzincan, Kütahya, Rize, Ordu ve Nevşehir.

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle il merkezinde eğitime ara verilirken, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Eğitime kısmen ara verilen iller

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise tüm okullarda eğitime ara verildi.

Artvin il merkezi ile Şavşat, Murgul, Ardanuç, Borçka ve Yusufeli'nde eğitime ara verilirken, Sinop kent merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tüm okullarda; Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Ordu Valiliği de olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

Çankırı'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçenin tamamında, 1 ilçede de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu nedenle Çerkeş ve Bayramören ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelliler ile çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Korgun ilçesinde de taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.