573 Yıllık Meydancık Camisi'nin Kubbesindeki Kurşun Levha Çalındı

Olay, 21 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Alancık Caddesi'nde meydana geldi. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7'nci padişahı Fatih Sultan Mehmed döneminde Kazazoğlu Sole Mehmet Paşa tarafından yaptırılan, 573 yıllık Meydancık Camisi'ne gelen 2 kişi, tırmandıkları kubbeden kurşun levha çalarak kaçtı. Caminin kubbesindeki kurşunların zarar gördüğünü fark eden mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirdi. İncelemede, caminin kubbesindeki 1 adet kurşun tabakanın yerinde olmadığı, 3 tabakanın da zarar gördüğü belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KURŞUN LEVHA HURDACIDA BULUNDU

1583-1913 tarihi arasında 7 kez onarım gören Meydancık Camisi'nin çevresinde bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını saniye saniye izleyen ekipler, şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi. Şüphelilerin kurşun levhayı Gaziakdemir Mahallesi 4. Güney Sokak'taki hurdacıya sattığını belirleyen ekipler, harekete geçti. Hurdacıya düzenlenen baskında kurşun levha bulunurken, iş yeri sahibi İ.A. (64) gözaltına alındı. Şüpheli İ.A. emniyetteki ifadesinde; kurşun levhayı 700 TL'ye satın aldığını itiraf ederken, şüphelileri tanımadığını belirtti. Polis merkezine götürülen kurşun levha da muhafaza altına alındı.

MARKETE GİRİNCE KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin Hocahasan Mahallesi'ndeki bir marketten sigara aldığını belirleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri Ç.F. (18) ile Y.K. (32) isimli şüphelilerin Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Evlerine düzenlenen baskınla yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı. Hurdacı İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken; C.F. ile Y.K. adliyeye sevk edildi. Öte yandan hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin caminin kubbe kısmındaki levhayı söktüğü, caminin avlusunda bekleyen arkadaşına verdiği, taksiye binerek olay yerinden kaçan şüphelilerin, bir markete girerek sigara aldığı görüldü.