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İçişleri Bakanlığı'ndan firari suçluların iadesi açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan firari suçluların iadesi açıklaması
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İçişleri Bakanlığı, 29'u kırmızı bültenle aranan toplam 54 suçlunun 12 farklı ülkede yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 29'u kırmızı bültenle aranan firari toplam 54 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan 29 suçlu ile ulusal seviyede aranan 25 suçlu Gürcistan, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye geri getirildi.

EGM, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM daire başkanlıklarınca ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmada yakalanan suçluların iadeleri sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
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