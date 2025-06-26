53. İstanbul Müzik Festivali, Rossini Gecesi ile Sona Erdi

53. İstanbul Müzik Festivali, Rossini Gecesi ile Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 53. İstanbul Müzik Festivali, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın verdiği 'Rossini Gecesi' konseriyle son buldu. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde Rossini'nin 'Petite Messe Solennelle' eseri seslendirildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) hazırladığı 53. İstanbul Müzik Festivali, "Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Rossini Gecesi" konseriyle son buldu.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) konserde, şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Slovak Filarmoni Korosu sanatseverlerle buluştu.

Konserde, Gioacchino Rossini'nin opera bestelemeyi bıraktıktan 34 yıl sonra yazdığı ve "yaşlılığımın günahlarından sonuncusu" olarak ifade ettiği, klasik müziğin başyapıtlarından "Petite Messe Solennelle (Küçük Ciddi Missa)" eseri seslendirildi.

Programda solist olarak yer alan Soprano Claudia Pavone, Gürcü mezzosoprano Tamar Ugrekhelidze, Arjantinli Juan Francisco Gatell ve Nahuel di Pierro da Slovak Filarmoni Korosu'na eşlik etti.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin

Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
'Beni sandalye bacağıyla dövdü' diyen eşinden Şırdancı Mehmet'e büyük şok

"Beni sandalye bacağıyla dövdü" diyen eşinden Şırdancı Mehmet'e şok
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.