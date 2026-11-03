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51 şüpheliden 25'i, İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı

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İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonunda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 51 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. MASAK'ın incelediği 51 zanlı ve 1 şirkete ait hesaplarda 280 bin ayrı işlemde 6 milyar 180 milyon liralık para girişi ve çıkışı tespit edildi.

İzmir merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 51 şüpheliden 25'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ve "7258 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarıyla ilgili yasa dışı bahis faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen 51 zanlı ve 1 şirkete ait hesaplarda 280 bin ayrı işlemde 6 milyar 180 milyon liralık para girişi ve çıkışı tespit edildi.

Şüphelilerin örgütlü bir yapı içerisinde yasa dışı bahis oynattıkları, bahis oynanmasına yer ve imkan sağladıkları, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paraların transferine aracılık ettikleri ve suç organizasyonu içerisinde hiyerarşik bir yapılanma oluşturdukları belirlendi.

İzmir merkezli İstanbul, Adana, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Ankara, Aydın, Bartın, Isparta, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda, ?8 cep telefonu, 8 SIM kartı, ?8 USB bellek ve hard disk ele geçirildi.

Kaynak: AA
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