5 Yaşındaki Çocuğun Nefes Borusuna Sakız Kaçtı, Baba Heimlich Manevrası ile Kurtardı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, babası Ramazan Koç'un uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde nefes borusuna kaçan sakızdan kurtulan 5 yaşındaki Ali Kaan, sağlığına kavuştu. Olay, bakkalın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde nefes borusuna sakız kaçan 5 yaşındaki çocuk, babasının yaptığı Heimlich manevrasıyla rahat nefes aldı.
Ramazan Koç, işlettiği bakkalda oğlu Ali Kaan'ın nefes borusuna kaçan sakızdan dolayı soluk alıp vermede zorlandığını fark etti.
Bunun üzerine Koç, Heimlich manevrası uygulayarak sakızın çıkmasını sağladı.
Yaşananlar, bakkalın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel