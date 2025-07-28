5. Telif Hakları Sempozyumu 28-29 Kasım'da Düzenlenecek

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Güzel Sanat Eserlerinde Telif Hakları temasıyla yapılacak sempozyum, Doğuş Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Bildiri sunmak isteyenler için son başvuru tarihi 8 Eylül.

Bu yıl "Güzel Sanat Eserlerinde Telif Hakları" temasıyla düzenlenecek "5. Telif Hakları Sempozyumu", 28-29 Kasım'da Doğuş Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi'nde düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğuş Üniversitesi ve Telif Hakları Derneği işbirliğinde yapılacak sempozyuma bildiri sunmak isteyen akademisyenler ve uzmanlar, 8 Eylül'e kadar "ekaratay@dogus.edu.tr" adresinden başvuru oluşturabilecek. Sonuçlar ise 29 Eylül'de açıklanacak.

Önceki yıllarda kültür, sinema, müzik endüstrilerindeki telif hakları sorunlarını ele alan, yapay zeka gibi gelişmelerin bu sektörde meydana getirdiği problemleri inceleyen sempozyumun çıktıları kitap haline getirilerek, konuyla ilgili kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve yasa yapıcıların dikkatine sunulmuştu.

Bu yıl da sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların kitap haline getirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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