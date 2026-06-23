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İçişleri Bakanlığı: 5 İlde Yapılan Uyuşturucu Operasyonunda 341 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 341 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde bulunduran kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 341 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de Jandarmamız tarafından 'uyuşturucu madde bulunduran' şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 341 şüpheli yakalandı."

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de, 146 asayiş timi, 8 komando timi olmak üzere toplam 634 jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle, gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir satıcılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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